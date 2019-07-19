Найбільше коштів партії витрачали на телерекламу — «Чесно»



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Під час цієї кампанії традиційним елементом агітації є організація агітаційних заходів, які супроводжуються концертами

Загалом до 10 липня партії витратили на агітацію майже 560 мільйонів гривень, з них на телерекламу - понад 76% коштів виборчих фондів, або ж 427,7 мільйонів гривень

Під час парламентської виборчої кампанії політичні партії загалом витратили 427,7 мільйонів гривень на телерекламу. Про це повідомив аналітик громадського руху «Чесно» Ігор Фещенко, повідомляє Укрінформ.

«Одразу у чотирьох партій частка витрат на телерекламу перевищує 90% («Батьківщина», «Радикальна партія», «Аграрна партія», та «Сила права»). Високу частку витрат на телебачення можна було би пояснити короткотривалістю кампанії й тим, що саме телебачення дозволяє охопити найбільшу частку виборців. Однак, під час президентської кампанії частка витрат на телебачення була такою ж високою», - розповів Фещенко.

Аналітик зазначив, що загалом до 10 липня партії витратили на агітацію майже 560 мільйонів гривень, з них на телерекламу - 76,4% коштів виборчих фондів, або ж 427,7 мільйонів гривень.

За його словами, на другому місці за витратами - зовнішня реклама, на неї в цілому витратили майже 77,2 мільйони.

«Більше на зовнішню рекламу витрачали ті партії, які мають менші виборчі фонди. Ймовірно, це означає, що ті політсили, які не можуть собі дозволити дороговартісної реклами на ТБ - до 300 тисяч гривень за 1 хвилину в праймі - розглядають зовнішню рекламу як дешевшу альтернативу», - сказав Фещенко.

Він зазначив, що третя за обсягами стаття витрат – це друкована агітація. На неї офіційно витратили 18 мільйонів гривень (3,3% від загальних витрат). Ще 15 мільйонів пішло на рекламу на радіо (2,7%). Також Фещенко додав, що значна увага на цих виборах прикута до витрат в інтернеті, а особливо у Facebook та Instagram.

За словами аналітика, найбільше на рекламу до реєстрації витрачала «Європейська солідарність» (23,2 мільйона), «Українська стратегія Гройсмана» (19,4 мільйона), «Опозиційний блок» (17 мільйонів) та «Опозиційна платформа — За життя» (16,4 мільйона). Також мав телерекламу до реєстрації і «Голос».

«Під час цієї кампанії традиційним елементом агітації є організація агітаційних заходів, які супроводжуються концертами. У всіх звітах нам вдалося ідентифікувати лише кілька десятків платежів за оренду техніки, приміщень та організацію концертів. Загальна сума витрат на них становить 3,4 мільйони гривень. Нагадаємо, що це витрати 20-ти партій», - сказав Фещенко.

Як повідомлялося, всі політсили з високими рейтингами наповнювали виборчі фонди тільки з «грошей партії».