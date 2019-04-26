Вибух на шахті «Східкарбон»: рятувальники знайшли тіла шістьох загиблих



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Під завалами на шахті «Східкарбон» залишаються 11 людей

Рятувальники знайшли шосте тіло гірника на шахті «Східкарбон» в Юр’ївці на окупованій Луганщині.

Про це в ефірі Громадського повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«На сьогодні мені відомо, що на поверхню підняли тіла п’ятьох загиблих, а загалом знайшли шість тіл. Зараз тривають гірничо-рятувальні роботи», - сказав він.

Таким чином, під завалами залишаються 11 людей.

За словами Лисянського, на шахті «Східкарбон» вибухнув газ метан. «Він призвів до викиду вугілля та породи, що заблокувало гірників. За моєю інформацією, до епіцентру вибуху ще рятувальники не дісталися», - повідомив він.

«Була порушена техніка безпеки - не проводилися роботи, щоб не було скупчення газу метану. Це дуже затратні роботи, таким чином, власник шахти мав переключати людей з видобутку вугілля на ось такі роботи, а власникам шахт це не завжди вигідно, бо коли шахтарі видобувають вугілля - це їхні гроші, а коли вони займаються охороною праці, то звісно видобутку вугілля менше», - розповів представник омбудсмена.

Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини.

Доля деяких працівників шахти «Східкарбон» лишається невідомою. Орієнтовно йдеться про 15 шахтарів.

Міністерство у справах тимчасово окупованих територій планує призначити виплати сім'ям загиблих гірників на шахті в ОРДЛО.