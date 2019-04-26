Вибух шахти на окупованій Луганщині: Україна готує виплати сім'ям загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останніми даними, внаслідок вибуху на шахті загинули три людини, 14 знаходяться під завалами

Міністерство у справах тимчасово окупованих територій планує призначити виплати сім'ям загиблих гірників на шахті в ОРЛО. Про це сказав заступник голови МінТОТ Георгій Тука під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 26 квітня.

«Дійсно, вчора ввечері сталася трагедія на окупованій частині Луганської області. Ми цілком поділяємо вашу позицію щодо підтримки громадян України, які опинилися в складних умовах, тим більше, на окупованій території», - сказав Тука у відповідь на питання нардепа.

Він анонсував зустріч, на якій будуть прийняті відповідні рішення.

«Я думаю, що сьогодні ми проведемо спільну нараду з колегами з інших відомств і буде вжито відповідних заходів у плані реагування на такі події, в тому числі й ті заходи, які ви запропонували щодо підтримки безпосередньо дітей із сімей загиблих, необхідних виплат компенсацій», - сказав Тука.

Також про необхідність підтримки заявив депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко:

«Ми розуміємо, що сьогодні Україна не контролює цю територію. Але необхідно...щоб Кабмін висловив свою підтримку, свою позицію щодо того, що ми готові допомогти».

За останніми даними, внаслідок вибуху на шахті загинули три людини, 14 знаходяться під завалами

Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини.

Доля деяких працівників шахти «Східкарбон» на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою. Орієнтовно йдеться про 15 шахтарів.