Вибух на шахті в «ЛНР»: четверо загиблих



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На шахті у самоназваній «ЛНР» стався вибух, є загиблі Ілюстраційне фото

При цьому вибухи на шахті станом на 23 годину продовжуються

На шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини.

Про це у коментарі Громадському повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, аварія сталась близько 11 ранку 25 квітня.

За попередніми даними, витягнули тіла 4-х загиблих.

При цьому вибухи на шахті станом на 23 годину продовжуються — виділяється газ метан з вирубок.

Він також додав, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, у Лисичанську. Утім «влада» «ЛНР» вирішила звернутися до рятувальників у Росії — з Ростовської області, що за понад 200 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що на шахту відправляють працівників МНС Росії. За даними росЗМІ, на шахті сталася «надзвичайна ситуація». Рятувальники, зокрема гірські рятувальники, виїхали на шахту для порятунку та надання медичної допомоги.

Шахта «Східкарбон» є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району. З другого півріччя 2014 року у зв'язку з бойовими діями виробнича діяльність «Східкарбону» була припинена.

Однак, з січня 2018 року шахта відновила виробничу діяльність, у минулому році видобуток вугілля становив 29 тисяч 868 тон.