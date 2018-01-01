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    Вибух під Києвом: один з постраждалих помер

    У лікарні помер один з постраждалих від вибуху на Київщині
    Сьогодні стало відомо, що один з постраждалих під час вибуху в селі Нові Петрівці, що під Києвом, помер в лікарні. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області, повідомляє «Главком». Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 63-річного чоловіка, який днями підірвав трьох однокласників в селі
    • Сьогодні, 10:13
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    <p>У чоловіка, який підірвав однокласників, поліція вилучила ще дві гранати</p>

    У чоловіка, який підірвав однокласників, поліція вилучила ще дві гранати

    У лікарні помер один з постраждалих від вибуху на Київщині

    Сьогодні стало відомо, що один з постраждалих під час вибуху в селі Нові Петрівці, що під Києвом, помер в лікарні. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області, повідомляє «Главком».

    Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 63-річного чоловіка, який днями підірвав трьох однокласників в селі Нові Петрівці, що під Києвом, поліцейські виявили та вилучили ще дві гранати – Ф-1 та РГД-5.

    Суд обрав підривникові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що у Вишгородському районі на Київщині 63-річний чоловік кинув гранату Ф-1 на приватне подвір’я в селі Нові Петрівці. У результаті вибуху в реанімацію потрапили троє чоловіків-однокласників із травмами різного ступеню тяжкості.

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