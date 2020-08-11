Наслідки вибуху у Бейруті. Вигляд з космосу
Американське аерокосмічне управління створило карту руйнувань у столиці Лівану
Аерокосмічне управління США у співпраці з Обсерваторією Землі в Сінгапурі та Європейським космічним агентством склало карту пошкоджень після потужного вибуху 4 серпня в порту Бейрута. Про це повідомляє Liga.net.
Зазначається, що радари з синтезованою апаратурою використовуються на супутниках, в тому числі, для того, щоб показати зміни поверхні планети до і після великих подій на кшталт землетрусів.
На карті темно-червоні пікселі позначають найбільш серйозні пошкодження, помаранчеві - помірні пошкоджено, жовті - ймовірно, руйнування невеликі.
В агенції інформують, що кожен кольоровий піксель - площа 30 квадратних метрів.
Як відомо, 4 серпня на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.
Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.