Наслідки вибуху у Бейруті. Вигляд з космосу



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Сейсмологи повідомили, що вибух у Бейруті еквівалентний землетрусу 4,5 бали

Американське аерокосмічне управління створило карту руйнувань у столиці Лівану

Аерокосмічне управління США у співпраці з Обсерваторією Землі в Сінгапурі та Європейським космічним агентством склало карту пошкоджень після потужного вибуху 4 серпня в порту Бейрута. Про це повідомляє Liga.net.

Зазначається, що радари з синтезованою апаратурою використовуються на супутниках, в тому числі, для того, щоб показати зміни поверхні планети до і після великих подій на кшталт землетрусів.

На карті темно-червоні пікселі позначають найбільш серйозні пошкодження, помаранчеві - помірні пошкоджено, жовті - ймовірно, руйнування невеликі.

В агенції інформують, що кожен кольоровий піксель - площа 30 квадратних метрів.

Як відомо, 4 серпня на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.