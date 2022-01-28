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    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами

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    Нацполіція охороняє територію від мародерів - Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Нацполіція охороняє територію від мародерів
    фото: ДСНС

    Мешканцям будинку, де виникла надзвичайна подія, надають допомогу психологи ДСНС

    На місці вибуху в житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС ведуться пошукові роботи з виявлення можливих постраждалих та розбору зруйнованих конструкцій. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами
    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами

    Поруч розгорнуть мобільний пункт обігріву. Також працюють два психологи Служби порятунку. Нацполіція охороняє територію від мародерів.

    Місцева влада вирішує питання тимчасового розселення мешканців будинку, де стався вибух газу.

    Загалом на місці події працюють 88 рятувальників, залучено 26 одиниць спецтехніки.

    Нагадаємо, рано вранці 28 січня у Запоріжжі в квартирі чотириповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вибух зруйнував несучі елементи у межах одного під'їзду. За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

    Теги: Запоріжжя вибух ДСНС надзвичайні ситуації житло рятувальники будинок
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    Вибух у Запоріжжі: рятувальники шукають поранених під завалами