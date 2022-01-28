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    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)

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    Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у житловому будинку - У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у житловому будинку
    фото: ДСНС

    За попередніми даними, пошкоджено сім квартир

    У Запоріжжі після вибуху впала частина житлового будинку. Є загиблий. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотирьохповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без послідуючого горіння.

    З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.

    Внаслідок вибуху загинула одна особа та постраждало дві особи. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду.

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    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)
    фото: ДСНС

    За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

    На місці вибуху у житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС безперервно проводяться пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.

    ДСНС забезпечено освітлення місця події, розгорнуто мобільний пункт обігріву.

    Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

    До слова, в Івано-Франківській області стався вибух газу на території приватного будинку. Унаслідок вибуху травмовано власника домівки.

    Теги: Запоріжжя вибух ДСНС
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    У Запоріжжі після вибуху впала частина багатоповерхівки: є загиблий (фото)