Вибух в Афганістані: 16 людей загинуло та 38 поранено

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Серед поранених щонайменше шість співробітників Сил безпеки, а також п'ять маленьких дітей

Внаслідок вибуху в місті Кандагар в Афганістані загинули щонайменше 16 людей, повідомила у вівторок, 22 травня, місцева влада. Ще 38 людей отримали поранення. Більшість із жертв - мирні жителі.

Речник губернатора провінції Кандагар Дауд Ахмаді повідомив, що серед поранених щонайменше шість співробітників сил безпеки, а також п'ять маленьких дітей. «Ще дві машини швидкої допомоги перебувають на місці події, тому що під завалами можуть ще бути люди», - повідомив керівник місцевої лікарні, передає агенція AFP.

За словами речника губернатора, здетонував начинений вибухівкою фургон на автомобільній стоянці. Правоохоронці намагалися знешкодити вибухівку, огородивши автостоянку, але це їм не вдалось. Вибух був такої сили, що постраждали перехожі, які перебували за межами очищеної від людей зони. Також були зруйновані або пошкоджені десятки магазинів та будинків, які розташовані поруч з місцем вибуху.

Влада також повідомила, що правоохоронці знайшли поблизу вибуху ще один великий контейнер з вибухівкою та боєприпасами. «Терористи планували скоїти велику атаку в кінці Рамадану в місті серед натовпу людей. Сили безпеки перешкодили катастрофі», - заявив один з представників служби безпеки. Жодне радикальне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за вибух.

До слова, бойовики заявили про вибух пасажирського автобусу на Донеччині.

Джерело: Deutsche Welle