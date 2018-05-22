Бойовики заявили про вибух пасажирського автобусу на Донеччині
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Розсилка
На даний момент відомо про одного загиблого, двох поранених
В окупованому проросійськими бойовиками Дебальцевому Донецької області вибухнув рейсовий автобус№1. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяви медіа окупантів Донеччини.
У повідомленні йдеться, що інцидент стався сьогодні вдень.
Зазначається, що інформацію про вибух повідомив «керівник представництва» бойовиків в СЦКК Руслан Якубов.
За попередньою інформацією, вибухова речовина знаходилася всередині салону.
«Сьогодні о 15:50 в Дебальцеве стався вибух рейсового автобуса №1, що рухався по вулиці Курчатова. За попередньою інформацією, вибухова речовина знаходилася всередині автобуса... На даний момент відомо про одного загиблого, двох поранених», — сказав він.
Наразі інших деталей щодо події не повідомляється.