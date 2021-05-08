Вибухи біля школи у Кабулі: загинули 55 людей, понад 150 поранені

Супроводжені вибухом автомобіля та мінометів біля школи у Кабулі призвели до загибелі щонайменше 55 людей

Більшість жертв – це студенти, які вийшли зі школи Саєд-уль-Шухада, і багато хто отримав важкі поранення в лікарні

В результаті вибухів біля афганської школи в Кабулі загинуло 55 людей, понад 150 поранено. Про це пише агентство Reuters.

Напади, супроводжені вибухом автомобіля та мінометів біля школи в столиці Афганістану Кабулі, у суботу призвели до загибелі щонайменше 55 людей та поранення понад 150, в основному студенток.

В результаті нападу президент Ашраф Гані звинуватив талібських повстанців.

Високопоставлений співробітник служби безпеки повідомив, що більшість жертв – це студенти, які вийшли зі школи Саєд-уль-Шухада, і багато хто отримав важкі поранення в лікарні.

Кадри на телеканалі ToloNews демонстрували хаотичні сцени: книги та шкільні портфелі були розкидані по заплямованій кров’ю дорозі, а мешканці поспішали на допомогу постраждалим.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи сталися поблизу середньої школи Саєд-уль-Шухада на заході Кабула в суботу вдень, підтвердило Міністерство внутрішніх справ Афганістану.