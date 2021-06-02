Вибухи в Балаклії: під суд іде командир загону розмінування

Згідно зі звітом слідчої комісії, арсенал у Балаклії підірвали із землі, а не з безпілотника РФ

Офіцер обвинувачується у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки

У справі про вибухи на арсеналі в Балаклії 2019 року, коли загинули троє людей, до суду скерували обвинувальний акт стосовно командира загону розмінування. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР до суду скерували обвинувальний акт стосовно командира загону розмінування військової частини ЗСУ в Балаклії Харківської області.

У ДБР нагадали, що у 2019 році на території військової частини під час завантаження вибухонебезпечних предметів сталися займання та вибухи. Унаслідок цього троє військовослужбовців загинули, ще троє дістали тілесні ушкодження різної тяжкості.

«За даними слідства, командир загону розмінування не вжив заходів щодо забезпечення захисту особового складу, дотримання правил техніки безпеки та не проконтролював їхню роботу з вибухонебезпечними предметами«, - ідеться у повідомленні.

Офіцер обвинувачується у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

Раніше голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомляв, що пожежа на складах боєприпасів у Балаклії (Харківська область) сталася через вибух закладених у землю підривних зарядів. Так, експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу, був підрив спеціальних зарядів. У результаті вибуху утворилася величезна воронка. Всього було виявлено близько 10 подібних воронок.

Сьогодні Арахамія заявив, що версія щодо російського безпілотнику, який все це підірвав, є сумнівною.

23 березня 2017 року у м. Балаклія Харківської області на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу.