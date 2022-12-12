Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні

Російська пропаганда продовжує переконувати, що у Росії все в порядку

Російські пропагандисти знайшли чергове виправдання обстрілам України. Цього разу вони перекрутили на свою користь вибухи на аеродромі в Енгельсі та на авіабазі Дягілєво поблизу Рязані. Україна не прокоментувала цю подію, але один із натяків дав радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, який написав у своїй соцмережі жарт.

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У міністерстві оборони РФ відзначили, що причиною вибухів стала атака українськими безпілотниками. При цьому офіційно Україна не має БПЛА, які здатні подолати відстань 500-700 км.

Цього ж дня, 5 грудня, російські війська намагалися завдати масованого удару по Україні приблизно 70 ракетами. Російські ЗМІ почали транслювати це як «відповідь» та «помсту» за пошкодження стратегічних бомбардувальників в Енгельсі та Дягілєво. Однак те, що це «реакцією Росії» можна заперечити деяким простими фактами.

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По-перше, частота ударів по Україні це щонайменше один тиждень. Тобто одразу відповісти на певні «диверсії України» в тилу РФ не має змоги, адже їй потрібна підготовка. Про це неодноразово розповідалося в розслідуваннях The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, а також у заявах начальника служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.

По-друге, погодні умови також впливають на удари. Наприклад, безпілотники, які Росія також використовує для атак на Україні, не можуть діяти в поганих умовах. Взимку штормовий вітер, обмерзання та вологість можуть стати на заваді.

По-третє, хоча російські медіа подають це як «відповідь» та «реакцію», а не обстріл просто через свої антигуманні мотиви, атака сталися й у дні, коли нічого «провокативного» не траплялося. Насправді вони просто прикриваються своїми невдачами на фронті – їх не можна «спровокувати».

І по-четверте, такі обстріли це не перша спроба поширити страх і паніку. У 2015-2017 рр. генерал Сєргєй Суровікін тримав на озброєнні тактику масованих обстрілів у Сирії. До речі, ця сама людина керує армією Росії у вторгненні в Україну.