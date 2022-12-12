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Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США – Байден

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США – Байден
фото з відкритих джерел

Байден привітав готовність Зеленського до справедливого миру на основі принципів статуту ООН

Зміцнення протиповітряної оборони України буде пріоритетом для Вашингтона. Про це заявив президент США Джо Байден у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським, передає Білий дім.

Президент США зазначив, що Сполучені Штати приділяють пріоритетну увагу зміцненню української ППО. Зокрема, у пакеті допомоги від 9 грудня на $275 млн будуть системи боротьби з безпілотниками. Він також звернув увагу на надання $53 млн на підтримку енергетичної інфраструктури.

Крім того, Байден привітав готовність Зеленського до справедливого миру на основі принципів статуту ООН. І підтвердив зобов'язання США продовжувати надавати військову, гуманітарну та економічну допомогу, а Росію притягати до відповідальності.

Додамо, що після того, як Зеленський поговорив з Байденом, глава Офісу президента Андрій Єрмак знову опублікував ребус.

Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США – Байден фото 1

Як повідомлялося, вчора Зеленський подякував американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, анонсований минулої п’ятниці, а також за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

Нагадаємо, 9 грудня Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного пакета допомоги від США на $275 млн.

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський Андрій Єрмак США Україна росія війна

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