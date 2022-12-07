Washington Post: Усі три атаки на обʼєкти в Росії здійснили українські беспілотники

Видання назвало вибухи «найбільш нахабними та масштабними всередині Росії»

За даними газети Washington Post, усі три атаки на обʼєкти на території Росії, які відбулися цього тижня, були завдані українськими безпілотниками. Про це журналістам повідомив один із українських високопосадовців на умовах анонімності.

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Київ офіційно не брав відповідальності за вибухи, які Washington Post назвала «найбільш нахабними та масштабними всередині Росії» з моменту її нападу на Україну в лютому.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи вибухи у РФ, заявив журналістам, що Штати «не заохочували і не дозволяли» Україні здійснювати атаки на російські обʼєкти.

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У той же час видання CNN вважає, що вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна, адже відбули у глибокому тилу РФ. Це, на думку видання, може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

Крім того, британська розвідка вважає, що вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені, як одні з найбільших стратегічно значущих провалів оборони армії Росії з моменту вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.