Віце-президент США очікує на співпрацю з Зеленським

Майкл Пенс говорив з новообраним президентом України Володимиром Зеленським

Офіційний Вашингтон очікує на співпрацю з новою командою на чолі з обраним Президентом Володимиром Зеленським для досягнення основної мети – міцної демократії в заможній Україні.

Про це йшлося під час розмови віце-президента США Майкла Пенса з Володимиром Зеленським, повідомив Пенс у Twitter.

«Сьогодні я говорив з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою. Президент Сполучених Штатів і я з нетерпінням чекаємо співпраці з його адміністрацією з метою підтримки сильної, демократичної та процвітаючої України«, - зазначив Пенс.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».