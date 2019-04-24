Віце-президент США очікує на співпрацю з Зеленським
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Майкл Пенс говорив з новообраним президентом України Володимиром Зеленським
Про це йшлося під час розмови віце-президента США Майкла Пенса з Володимиром Зеленським, повідомив Пенс у Twitter.
«Сьогодні я говорив з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою. Президент Сполучених Штатів і я з нетерпінням чекаємо співпраці з його адміністрацією з метою підтримки сильної, демократичної та процвітаючої України«, - зазначив Пенс.
Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».