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    Віце-президент США очікує на співпрацю з Зеленським

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    Віце-президент США очікує на співпрацю з Зеленським

    Майкл Пенс говорив з новообраним президентом України Володимиром Зеленським

    Офіційний Вашингтон очікує на співпрацю з новою командою на чолі з обраним Президентом Володимиром Зеленським для досягнення основної мети – міцної демократії в заможній Україні.

    Про це йшлося під час розмови віце-президента США Майкла Пенса з Володимиром Зеленським, повідомив Пенс у Twitter.

    «Сьогодні я говорив з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою. Президент Сполучених Штатів і я з нетерпінням чекаємо співпраці з його адміністрацією з метою підтримки сильної, демократичної та процвітаючої України«, - зазначив Пенс.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

    Петро Порошенко Володимир Гройсман ЗМІ США Володимир Зеленський президент Вашингтон
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