Від +24 градусів до -2. Синоптики розказали ,якої погоди українцям очікувати наступного тижня



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По Києву та області 6-7 травня хмарна погода з проясненнями

Українців чекає недільне тепло до +24°, а з початку тижня суттєво похолодає

У неділю, 5 травня у західних, північних та місцями в центральних областях очікуються дощі, на решті території без істотних опадів. Денна температура до 24 градусів, на заході - до 19. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують, що з понеділка потроху похолодає, а в Карпатах очікується мокрий сніг та нічні заморозки.

По Києву та області 6-7 травня хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, місцями грози, лише вночі 6 травня без істотних опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 6 травня 15-20°, 7 травня 11-16°.

8 травня в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише у більшості західних областей без опадів.

9 травня на Правобережжі без опадів, на решті території короткочасні дощі, місцями грози.

Температура 8-9 травня вночі 4-10°, у західній частині країни 1-7° тепла, вдень 12-18°, у східних областях до 22°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області 8 травня короткочасні дощі, 9 травня без опадів. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.