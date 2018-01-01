Від початку року на Донбасі через бої постраждали 18 цивільних, - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в 2017 році 401 тисячу випадків порушень режиму припинення вогню

Кількість потерпілих серед мирного населення на Донбасі продовжує зростати. Від початку року через бойові дії постраждали 18 цивільних громадян, серед яких загиблі та поранені. Про це у четвер, 15 лютого, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуґ на брифінгу в Сєвєродонецьку Луганської області.



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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в 2017 році 401 тисячу випадків порушень режиму припинення вогню

Кількість потерпілих серед мирного населення на Донбасі продовжує зростати. Від початку року через бойові дії постраждали 18 цивільних громадян, серед яких загиблі та поранені.

Про це у четвер, 15 лютого, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуґ на брифінгу в Сєвєродонецьку Луганської області.

Минулого року СММ ОБСЄ підтвердила інформацію про 479 постраждалих, зокрема поранених і загиблих, серед цивільного населення на Сході України.

Крім того Александер Хуґ повідомив, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в 2017 році 401 тисячу випадків порушень режиму припинення вогню. За цей період зафіксовано чотири тисячі одиниць озброєння, яке перебувало на територіях, де його не повинно було бути, згідно з режимом розведення озброєння, відзначив він.

З моменту початку конфлікту на Сході України в квітні 2014 року його жертвами стали понад 10 тисяч осіб. Нагадаємо, три роки тому 12 лютого 2015 року для врегулювання ситуації на Донбасі представники України, Росії, ОБСЄ та проросійських сепаратистів з Донецька і Луганська підписали «Комплекс заходів з виконання мінських угод», що складається з 13 пунктів.

Документ отримав неофіційну назву «Мінськ-2» та мав на меті реалізацію заходів щодо виконання домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні 2014 року.