Від сьогодні банки зобов'язані інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту
Нацбанк отримував скарги від клієнтів через «помилкового» інформування
Банки будуть зобов'язані з 1 вересня своєчасно інформувати клієнтів про встановлення, збільшення або зменшення кредитних лімітів. Відповідна норма міститься в постанові НБУ про розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах банків.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Серед іншого банки будуть зобов'язані чітко інформувати клієнтів у смс-повідомленнях, інтернет-банкінгу, месенджері або електронною поштою (в залежності від того, який канал зв'язку вибрав споживач) про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки.
Як наголошується в повідомленні, в НБУ продовжують надходити звернення громадян про «помилкове» смс-інформування: коли банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, але цей залишок формується не тільки з власних коштів, а ще й з кредитного ліміту.
«У результаті клієнти не розуміють, скільки фактично коштів залишилося на рахунку, відповідно можуть скористатися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього», - відзначають в НБУ.
Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.
Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.