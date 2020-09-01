  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Від сьогодні банки зобов'язані інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту

    • Розсилка
    НБУ зобов&rsquo;язав банки краще інформувати клієнтів про кредитний ліміт - Від сьогодні банки зобов'язані інформувати клієнтів про розмір кредитного ліміту
    НБУ зобов’язав банки краще інформувати клієнтів про кредитний ліміт

    Нацбанк отримував скарги від клієнтів через «помилкового» інформування

    Банки будуть зобов'язані з 1 вересня своєчасно інформувати клієнтів про встановлення, збільшення або зменшення кредитних лімітів. Відповідна норма міститься в постанові НБУ про розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах банків.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    Серед іншого банки будуть зобов'язані чітко інформувати клієнтів у смс-повідомленнях, інтернет-банкінгу, месенджері або електронною поштою (в залежності від того, який канал зв'язку вибрав споживач) про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки.

    Як наголошується в повідомленні, в НБУ продовжують надходити звернення громадян про «помилкове» смс-інформування: коли банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, але цей залишок формується не тільки з власних коштів, а ще й з кредитного ліміту.

    «У результаті клієнти не розуміють, скільки фактично коштів залишилося на рахунку, відповідно можуть скористатися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього», - відзначають в НБУ.

    Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів. 

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів. 

    Національний банк кредит банки гроші послуги НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ