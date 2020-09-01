З 1 вересня в Україні зросла мінімальна пенсія: деталі



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З 1 вересня збільшено мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень

Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів

На підставі збільшення розміру мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року підвищився розмір мінімальної пенсії для низки категорій.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський підписав Закон України № 822-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», згідно з яким з 1 вересня збільшено мінімальну заробітну плату з 4 723 до 5 тисяч гривень.

«Така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки. Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %)», – пояснили у Пенсійному фонді.

Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів, у нових розмірах пенсію нараховуватимуть з вересня 2020 року.

«Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності», – додали у відомстві.

До слова, уряд планує доплачувати пенсіонерам у віці 75-80 років до 500 грн щомісяця.