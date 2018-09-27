Відео з реєстратора патрульного авто, яке збило насмерть чоловіка в Чернівцях, не знайшлося



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Аварія сталася 16 вересня на вулиці Руській

27 вересня жителі Чернівців організували під будівлею поліції акцію протесту

Чернівецькі патрульні, які 16 вересня на смерть збили людину, вимкнули відеореєстратор в автомобілі, аби зарядити телефон, тому відеодоказів ДТП немає.

Про це 27 вересня під час акції протесту, яку організували місцеві жителі під будівлею поліції, заявив очільник поліції Чернівців Артур Шкроб.

За його словами, реєстратор патрульні вимкнули, хоча начебто переслідували порушників і, за інструкцією, мали фіксувати погоню.

Як відомо, 16 вересня у Чернівцях поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander скоїв смертельний наїзд на пішохода.

Покази копів та свідків аварії кардинально різнились. Світло на розслідування мало пролити відео з реєстратора патрульного авто.

Напередодні прокуратура оприлюднила відео аварії, яке було зняте камерою спостереження.

Джерело: ТСН