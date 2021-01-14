Виділені Данією гроші на створення сайту е-декларацій були вкрадені? Суд поставив крапку у скандальній справі

Злочин без кари? Ексдиректор фірми, яка отримала гроші на створення системи е-декларування, уник в’язниці

Колишній директор ТОВ «Міранда» Юрій Новіков, фірма якого зобов`язалася розробити програмне забезпечення для системи електронного декларування в Україні, уник кримінальної відповідальності за статтями «Ухилення від сплати податків за попередньою змовою групи осіб» і «Службове підроблення».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Миронівського районного суду Київської області від 11 грудня 2020 року.

За даними досудового розслідування, 2 грудня 2015 року обвинувачений Новіков від імені ТОВ «Міранда» підписав договір з представником Програми розвитку ООН (ПРООН) щодо розробки програмного забезпечення для системи електронного декларування в Україні. Для виконання умов договору Новіков залучив сімох спеціалістів.

У середині грудня 2015 року обвинувачений підписав ще один договір із фізичною особою про надання послуг консультування з питань інформатизації щодо розробки програмного забезпечення системного декларування в Україні. Вартість послуг становила 124 тис. грн.

У цей час ТОВ «Міранда» узгодило з ПРООН залучення до реалізації проєкту субпідрядників. Після цього одержало 2,94 млн грн., які мали бути виплачені фактичним виконавцям.

Однак у той період Новіков вступив у змову з естонською компанією Apolineja OU. Зокрема, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання-здавання з поставки робіт від цієї компанії, а саме розробки програмного забезпечення для системи електронного декларування в Україні. Потім ТОВ «Міранда» перерахувало на рахунки Apolineja OU $4,61 тис. і $36,4 тис.

У листопаді 2017 року прокуратура затримала у Дніпрі директора естонської компанії Apolineja OU у справі про розробку програми електронного декларування. Фото з сайту генпрокурутари

Крім того, 12 жовтня 2015 року Новіков від імені ТОВ «Міранда» підписав з головою представництва Міжнародної організації з міграції договір про надання обладнання, програмного забезпечення, послуг щодо його встановлення та підтримки в рамках виконання проєкту міжнародної технічної допомоги, що фінансується Європейським Союзом «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб постраждалого населення в Україні». Вартість проєкту становила $257,55 тис.

Попри те, що договір не передбачав залучення субпідрядників, Новіков підписав договори з компанією Apolineja OU, якій двома траншами перерахував $49,56 тис. і $43,38 тис. Натомість усі роботи виконали зовсім інші фахівці.

Також, як з’ясувало слідство, за 2015-2016 роки обвинувачений Новіков ухилився від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 1,25 млн грн.

У суді захисник обвинуваченого оголосив клопотання про звільнення свого клієнта від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України в зв`язку із закінченням термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений Новіков підтримав це клопотання, а прокурор не заперечив.

Попри те, що Новіков не визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, законодавство дозволяє застосувати до нього ст. 49 КК України («Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності»). Адже кримінальне провадження було відкрито 10 жовтня 2016 року і на момент розгляду справи вже минуло три роки, протягом яких відводилося на притягнення до кримінальної відповідальності.

Окремо суд вирішив залишив без розгляду цивільний позов прокурора Біленка. Останній просив стягнути з Новікова 1,40 млн грн шкоди, завданої внаслідок злочинів, на користь Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.

При цьому суд роз’яснив обвинуваченому: звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України не є реабілітуючою підстава. Це означає, що усі потерпілі у цій справі можуть пред’являти свої вимоги у порядку цивільного судочинства.

Також суд скасував арешт автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, 2008 року випуску, автомобіля Audi 80 і мотоциклу Honda XR 150, які належать обвинуваченому.

Треба наголосити, що вперше обвинувальний акт щодо Новікова надійшов до Миронівського районного суду Київської області 13 грудня 2017 року. Справа дісталася судді Поліщуку, в якого потім закінчилися повноваження. Після авторозподілу справа потрапила до судді Капшук, якій захист Новікова заявив відвід.

Через брак служителів Феміди у цьому райсуді Київський апеляційний суд 15 жовтня 2019 року передав справу Новікова на розгляд Кагарлицькому райсуду Київської області. Однак згодом справа повернулася знову до Миронівського райсуду, який і поставив у ній крапку.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, Юрій Новіков працював директором ТОВ «Міранда» з травня 2015 року до квітня 2017 року.

Нагадаємо, у 2017 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко під час звіту у Верховній Раді заявив про те, що виділені Данією гроші на створення сайту е-декларацій були вкрадені.

«Як відомо, уряд Данії надав засіб на створення системи організації ПРООН в Україні. Ця організація визначила виконавцем робіт ТОВ «Міранда». Що було встановлено працівниками фіскальної служби під процесуальним керівництвом працівників прокуратури. Те, що керівник ТОВ «Міранда», пан Новіков, доручив виконання цих робіт викладачеві Київського політеху, а також його студентам, що вони і зробили. І вся ця система була зроблена всіма цими особами. Знаючи про це, пан Новіков замислив ці кошти привласнити і ухилитися від сплати податків. Таким чином кошти, надані ТОВ «Міранда», були виведені через фіктивну фірму на рахунки в Естонії», - сказав експрокурор.

Тоді ж екскерівник «Міранди» Юрій Новіков зазначив, що звільнився з компанії ще в квітні 2017 року через тиск на нього та його підлеглих. Звинувачення Юрія Луценка щодо розкрадання коштів, передбачених для створення сайту е-декларацій, вважав безпідставними.

«Естонська компанія здається їм фіктивною, хоча вона залучалась і в попередніх контрактах. Всі роботи здані, жодних зауважень не було», - сказав Новіков.