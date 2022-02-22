Американські дипломати висміяли «видатного історика» Путіна (фото)

Посольство США у Києві вирішило нагадати кремлівському диктатору, яка з двох країн, – Україна чи Росія, – має давнішу історію

22 лютого, на наступний день після одіозного звернення президента РФ Путіна щодо визнання ним «ЛДНР» та претензій до України, Посольство США У Києві опублікувало на своїй Facebook-сторінці фотоколаж, покликаний наочно продемонструвати, яка з країн – Україна чи Росія – має давнішу історичну спадщину.

На картинці, опублікованій дипломатами, зображено історичні споруди, збудовані у Києві у сердньовіччі, та позначено роки їх будівництва: Десятинної церкви – 996 рік, Собору Святої Софії – 1011 рік, Видубицького монастиря – 1070 рік та Золотоверхого монастиря святого Михайла – 1108 рік. Навпроти тих же дат на картинках, що позначають Москву, зображено пейзаж дикого лісу.

Варто зазначити, що згідно з історичними даними, місто Москва було засноване лише у 1147 році. Київ на той момент існував вже щонайменше кілька століть.

Лише за пару годин допис зібрав понад 12 тис. уподобань, безліч перепостів, а також понад 500 коментарів. Більшість коментаторів оцінили тролінг американських дипломатів та дякували їм за підтримку України.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому понад пів години викладав свою інтерпретацію історії України, СРСР та Російської імперії. Він вкотре повторював штампи російської пропаганди, заперечував державність України, казав про «державний переворот» у країні 2014 року та «неонацистів» при владі.

Насамкінець президент РФ оголосив, що прийняв рішення визнати так звані «ЛДНР» – окуповані Росією райони Луганської та Донецької областей – незалежними державами.

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