Відомий політик закликав патріотичні сили до об’єднання під дахом партії Порошенка



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Леонід Ємець – український правознавець і політик, народний депутат України 7-го та 8-го скликань. Заслужений юрист України

Екснардеп Ємець перейшов із «Голосу» до «Європейської солідарності»

Колишній кандидат в народні депутати від партії «Голос» Леонід Ємець заявив, що намагався започаткувати процес об’єднання партій «Голос» та «ЄС», але перемовини не дали результату. Про це політик розказав в інтерв’ю «Главкому».

Як розповідає Леонід Ємець, об’єднання було потрібне і рік тому під час парламентських виборів для того, щоб не допустили до парламенту більше депутатів від «Слуги народу».

«Я зустрічався багато з ким і намагався переконати: давайте почнемо готуватися до об’єднання. Дивіться: якби на парламентські вибори в Києві «Голос», «ЄС», окремі політики просто переговорили між собою і домовилися не заважати один одному, ми б, як мінімум, декілька округів забрали «залізобетонно». У мене розрив від кандидата «Слуги народу» (у липні минулого року, – «Главком») склав декілька відсотків, а після мене третє місце – кандидат від «ЄС», четверте – Роман Безсмертний. Якби ми просто домовилися про співпрацю у Києві, то не допустили б пару депутатів від «слуг» до парламенту», – зазначив депутат.

Леонід Ємець вважає, якщо на наступних виборах не буде об’єднання, то Україні загрожує розкол.

«На кожних виборах такі спроби є, але вони закінчуються нічим. Єдиний раз коли нам вдалося об’єднатися – це 2012 рік, коли реально приперли до стінки і всі реально розуміли: або ми зараз об’єднуємося, або нам персонально і всій державі капець. Я вважаю, що зараз ми стоїмо перед такою загрозою: якщо на наступних виборах «руський мір» отримає тут перевагу (при цьому це буде легітимно обрана влада), частина суспільства цього не прийме і це закінчиться реальним розколом України. Зараз просто не той час, коли ми маємо гратися в якісь персональні історії», – додав нардеп.

Нагадаємо, що Леонід Ємець вийшов з партії «Голос» та перейшов до «Європейської Солідарності». Раніше політик також побував у лавах низки політичних сил: «Наша Україна», «Батьківщина», «Народний фронт».

До слова, навесні засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.