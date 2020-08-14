«Голос» Вакарчука підспівує Зеленському. Перший скандал на місцевих виборах

Співак і колишній нардеп Святослав Вакарчук під час презинтації партії «Голос» влітку 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кого партії завели у тервиборчкоми?

Понеділок, 10 серпня. Увесь день і до пізньої ночі у будівлі Центральної виборчої комісії кипіла робота – члени комісії формували 532 територіальні виборчі комісії (ТВК) для проведення цьогорічних місцевих виборів.

Конкурс у ТВК можна було сміливо назвати ажіотажним: на 3733 вакантних місця подалося 20571 представник від 254 політичних партій! Зрештою, все вирішено з допомогою жеребкування. Місця у тервиборчкомах отримали близько 200 політичних сил.

Нагадаємо, що законодавство закріплює за діючими фракціями партій у Верховній Раді дві гарантовані посади у ТВК. Плюс вони могли спробувати завести ще й третього члена комісії, як і будь-яка інша політична партія. Решта позапарламентських політсил розраховували на одне представництво у територіальній виборчій комісії. Усе залежало від удачі, себто результатів жеребкування.

Що стосується двох депутатських груп у Верховній Раді («Довіра», в яку входить 20 обранців, і «Партія «За майбутнє», налічує 24 члени), то вони уклали угоду про політичну співпрацю з двома партіями. Зокрема, кандидати від «Довіри» у ТВК офіційно зайшли від політсили «Солідарність жінок України». Представників депгрупи «Партія «За майбутнє» просуватиме однойменна партія.

Перший скандал

Не встиг у ЦВК охолонути барабан для жеребкування, як у Хмельницькій області вже довкола новостворених територіальних виборчих комісій вибухнув скандал. Голова партії «Голос» і народний депутат Кіра Рудик 13 серпня повідомила у Facebook: мовляв, є підозра про співпрацю членів ТВК, поданих від «Голосу», з іншими партіями.

Жеребкування з визначення членів тервиборчкомів. Фото з сайту ЦВК

«Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35 членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в ЦВК… У «Голосі» нульова толерантність до корупції, нульова толерантність до «підкилимних домовленостей», нульова толерантність до сірих схем. Тому навіть обґрунтованої підозри достатньо для такого рішення», – наголосила наступниця Святослава Вакарчука.

Після цього забили на сполох представники партій «За конкретні справи» та «Європейська солідарність». В останній навіть продемонстрували на відео докази можливої фальсифікації: документи на подання кандидатів у ТВК Хмельницької області від «Слуги народу» і «Голосу» готувалися… на одному й тому ж комп’ютері!

«… є певні підстави вважати, що існує співпраця окремих представників з провладною партією, чи, можливо, ці дві партії є технічними. Ми засуджуємо такі дії, адже вони є загрозою вільного демократичного волевиявлення народу!», – додали у партії «За конкретні справи», яку на Хмельниччині курує Олександр Герега.

У деталях скандалу варто розібратися детальніше. Крісло голови Хмельницької обласної територіальної виборчої комісії дісталося представнику партії «Голос» Олександру Кравцову. Він на президентських виборах 2019 року був закріплений офіційним спостерігачем від громадської організації «Сильне місто» у виборчих округах на Хмельниччині. Тоді ж від «Сильного міста» спостерігачем значився й теперішній народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Мандзій. Сама ж ГО з’явилася влітку 2015 року, вона стала стартовим майданчиком для політичної реклами на той момент кандидата на посаду міського голови Хмельницького Сергія Мандзія. До речі, останній був і залишається одним із трьох співзасновників цієї громадської організації.

Далі ще цікавіше. Заступник голови Кам’янець-Подільської районної ТВК від «Голосу» Ярослав Слиз на виборах президента 2019 року (I тур) був довіреною особою кандидата у президенти… Володимира Зеленського у 193 окрузі з центром у Кам’янці-Подільському.

Дмитро Разумков і Сергій Мандзій під час виборчої кампанії до парламенту влітку 2019 року у Хмельницькому

Є ще один не менш цікавий збіг. Маловідома партія «Адвокат» взяла крісло заступника голови Старокостянтинівської міської ТВК. Як свідчать відомості бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, 6 квітня 2020 року у партії «Адвокат» змінився керівник: замість Анатолія Вознюка прийшла Юлія Стародуб. Жінка з такими ж ініціалами (Юлія Валентинівна Стародуб) є співзасновником і нинішнім керівником хмельницької ГО «Сильне місто», до якої стосунок має й нардеп-«слуга» Сергій Мандзій. Ще пані Стародуб, як і Мандзій, були офіційними спостерігачами на останніх президентських виборах від цієї ГО.

Тобто підстав підозрювати хмельницький «Голос» у роботі на правлячу «Слугу народу» більш ніж достатньо.

«Довіра» – до жінок

Окремої уваги заслуговує також історія участі впливових парламентських депутатських груп у наступних місцевих виборах. Як вже зазначалось, вони заради участі у гонці уклали угоду про політичну співпрацю з партіями.

Група «Довіра» з’явилася у Раді 6 грудня 2019 року. Очолив її Олег Кулініч, його заступником став Валерій Лунченко. «Довіра» складається переважно з колишніх депутатів БПП, «Народного фронту», представників партії «Наш край», екс-регіоналів та депутата від «Самопомочі». «Довірливі» на місцеві вибори обрали тимчасовий, але доволі екстравагантний «дах» - партію «Солідарність жінок України» з Дніпра. Чому саме цю партію? Тут важко угледіти логіку відразу. Але при ретельному аналізі, все стає зрозумілим. Впливові депутати з цієї групи просто скористались партійними ресурсами, які були під рукою у кожного з них.

Так, «Солідарність жінок України» має певний зв'язок з колишніми регіоналами. Цю партію з серпня 2018 року записана Марина Петросянц. На сьогодні вона ще трудиться заступником голови Дніпропетровської обласної ради з виконавчого апарату-начальником управління з питань територіального та місцевого розвитку. Також у VII-VIII каденціях Верховної Ради вона працювала помічником народного депутата від Партії регіонів Андрія Шипка на платній основі.

Окрім Петросянц, є ще дві жінки, яких дещо умовно можна пов’язати з депгрупою «Довіра». На Закарпатті місця у Мукачівській районній ТВК та Рахівській міській ТВК отримала новостворена партія «Довіра», яка зареєстрували з «нуля» 12 червня 2020 року. Керівником організації записана киянка Олена Київець. Людина з такими ініціалами була включена до виборчого списку партії «Слуга народу» під №161 на позачергових парламентських виборах 2019 року.

Крім цього, пані Київець разом з іншою киянкою Юлією Мовчан у жовтні 2019 року створили громадську організацію «Центр законотворення та правової експертизи». Також пані Мовчан є помічником народного депутата і голови депутатської групи «Довіра» Олега Кулініча на громадських засадах. Тобто збіг назв новостворенної політсили і депутатської групи у парламенті перед самісінькими місцевими виборами геть невипадковий.

Разом з тим, четверо політиків з групи «Довіра» – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владіслав Поляк і Роберт Горват – пішли на місцеві у самостійне плавання. Вони створили партію «Рідне Закарпаття» і увійшли до її політради. Ця політсила також вже зайшла у територіальні виборчі комісії багатьох областей.

«…нова політична сила візьме участь у місцевих виборах до рад усіх рівнів, щоб на ділі сприяти розвитку нашого регіону!», – пафосно написав у Facebook пан Петьовка.

Що стосується перспектив депгрупи і партії «За майбутнє», то вона достатньо впевнено взяла не лише місця рядових членів ТВК, а й керівні посади. Зокрема, у Волинській області партія, якою керує нардеп і колишній голова Волинської облради Ігор Палиця, отримала 9 із 16 голів ТВК. Також має двох заступників голови комісій і трьох секретарів.

Реклама партії Ігоря Палиці заполонила вулиці обласних центрів

«Раніше на парламентських виборах було обов’язкове пропорційне представництво в керівництві окружних комісій, а зараз такого немає, – пояснює такі аномалії екснардеп від БПП та автор проєкту Виборчого кодексу Олександр Черненко. – Коли комісії вже сформовані, ЦВК на свій розсуд приймає рішення по керівництву. Куратор області готує проєкт, і ЦВК голосує. Ніякого жеребкування на керівні посади не передбачено. І виходить так, що Київську область, наприклад, поділили між собою «слуги» і ОПЗЖ, які мають по 23% керівного складу комісій. Так само і Палиці Волинь віддали на відкуп. Порушення закону тут нема, але, звісно, порушена логіка».

Ще цікавий факт, який пояснює волинський феномен: Віталій Грень, який в ЦВК курує цю область, – колишній юрисконсульт партії «Україна майбутнього» та керівник юридичного департаменту «Укропу». Тобто він фактично є людиною Палиці, який і взяв під контроль місцеві тервиборчкоми.

«Клієнти» Мін’юсту

Як нарахував «Главком», загалом портфелі у 532 тервиборчкомах одержали 195 партій. Переважна більшість з них у позавиборчий період не демонструють активності, очікуючи чи на проведення чергових виборчих кампаній, чи на зміну свого власника.

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Є й такі, що знаходяться за крок до ліквідації, попри це беруть участь у нинішньому виборчому процесі. Справа втім, що на початку року Міністерство юстиції надіслало пакет позовів до Окружного адміністративного суду Києва щодо анулювання реєстраційного свідоцтва тих партій, які порушують закон «Про політичні партії в Україні».

«Відомо, що існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купляються та продаються політичні партії. Статутні документи таких партій після продажу переробляються (здійснюється зміна найменування партії, керівника тощо). Їх ліквідація захистить інтереси виборців, знищить тіньовий ринок політичних партій, забезпечить додержання політичними партіями чинного законодавства України та створить рівні умови для всіх реально функціонуючих політичних сил», ­– переконаний міністр Денис Малюська.

Серед тих, з ким судиться Мін’юст, є 15 партій, які ввійшли до складу новостворених ТВК. Це – «Партія промисловців і підприємців» (має секретаря у Вінницькій обласній територіальній комісії), Всеукраїнська партія «Екологія та соціальний захист» (Жмеринська районна ТВК, Бершадська міська ТВК), партія «Справа» (Вінницька міська ТВК, посада заступника голови комісії), партія «Совість України» (Вінницька обласна ТВК), «Партія Труда» (Синельниківська районна ТВК), «Націонал-демократичне об’єднання «Україна» (Слов’янська міська ТВК, Житомирська обласна ТВК), Всеукраїнська козацька партія (Житомирська міська ТВК, Новоград-Волинська міська ТВК), партія «Самоврядна Українська держава» (Радомишльська міська ТВК), «Партія ветеранів Афганістану» (Мелітопільська районна ТВК), «Партія захисників Вітчизни» (Білоцерківська міська ТВК), партія «Україна Соборна» (Дрогобицька районна ТВК), партія «Кияни передусім!» (Роздільнянська районна ТВК), «Блок опозиційних сил» (Березівська міська ТВК), партія «Справа» (Тернопільська обласна ТВК), партія «Християнсько-Демократичний Союз» (Корюківська міська ТВК).

Віталій Тараненко, Павло Вуєць