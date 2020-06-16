Названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи



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Першою рекомендацією для туристів представлено Тбілісі – столицю Грузії

Мандрівникам пропонують відвідати Грузію, а також Грецію, Хорватію та Португалію

Туристичний сайт European Best Destination представив список найбезпечніших для мандрівників країн в умовах відкриття кордонів після карантину, запровадженого через пандемію Covid-19.

Серед названих дестинацій – Грузія, Греція та Хорватія, повідомляється на порталі.

«Ми вибрали для вас деякі з напрямків, які найменше зачепив Covid-19 (до 600 разів менше випадків Covid-19 (як порівняти з найбільш постраждалими від коронавірусу європейськими країнами – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у представлених місцях також реалізовано дуже специфічні протоколи гігієни в житлових приміщеннях, ресторанах і магазинах, як-от заміна фільтрів кондиціонування повітря між кожним перебуванням мандрівника.

Ці напрямки також виграють через близькість до лікарень і тим, що мають більшу кількість лікарняних ліжок на одного жителя, як порівняти з більшістю європейських країн.