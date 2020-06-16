Названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи
Мандрівникам пропонують відвідати Грузію, а також Грецію, Хорватію та Португалію
Туристичний сайт European Best Destination представив список найбезпечніших для мандрівників країн в умовах відкриття кордонів після карантину, запровадженого через пандемію Covid-19.
Серед названих дестинацій – Грузія, Греція та Хорватія, повідомляється на порталі.
«Ми вибрали для вас деякі з напрямків, які найменше зачепив Covid-19 (до 600 разів менше випадків Covid-19 (як порівняти з найбільш постраждалими від коронавірусу європейськими країнами – ред.)», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у представлених місцях також реалізовано дуже специфічні протоколи гігієни в житлових приміщеннях, ресторанах і магазинах, як-от заміна фільтрів кондиціонування повітря між кожним перебуванням мандрівника.
Ці напрямки також виграють через близькість до лікарень і тим, що мають більшу кількість лікарняних ліжок на одного жителя, як порівняти з більшістю європейських країн.
Далі в списку представлено грецький острів Корфу і місто Превеза. У Греції кількість заражених людей у 50 разів менша, ніж у найбільш постраждалих європейських країнах.
Сайт також пропонує відвідати Хорватію (Загреб, Рієка) й такі регіони у Португалії, як Мадейра, Азорські острови, Алентежу й Алгарве.
Із повним списком найбезпечніших місць для туризму можна ознайомитися на сайті European Best Destination.
Нагадаємо, напередодні міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.