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    Названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи

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    Першою рекомендацією для туристів представлено Тбілісі &ndash; столицю Грузії - Названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи
    Першою рекомендацією для туристів представлено Тбілісі – столицю Грузії

    Мандрівникам пропонують відвідати Грузію, а також Грецію, Хорватію та Португалію

    Туристичний сайт European Best Destination представив список найбезпечніших для мандрівників країн в умовах відкриття кордонів після карантину, запровадженого через пандемію Covid-19.

    Серед названих дестинацій – Грузія, Греція та Хорватія, повідомляється на порталі. 

    «Ми вибрали для вас деякі з напрямків, які найменше зачепив Covid-19 (до 600 разів менше випадків Covid-19 (як порівняти з найбільш постраждалими від коронавірусу європейськими країнами – ред.)», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що у представлених місцях також реалізовано дуже специфічні протоколи гігієни в житлових приміщеннях, ресторанах і магазинах, як-от заміна фільтрів кондиціонування повітря між кожним перебуванням мандрівника.

    Ці напрямки також виграють через близькість до лікарень і тим, що мають більшу кількість лікарняних ліжок на одного жителя, як порівняти з більшістю європейських країн.

    Так, першою рекомендацією для туристів представлено Тбілісі – столицю Грузії. Зазначається, що країна дуже швидко відреагувала на епідемію, стримавши вірус на вкрай низькому рівні. У Грузії в 260 разів менше випадків Covid-19, ніж у найбільш постраждалих європейських країнах. Також сайт рекомендує для відвідування грузинське місто Батумі.

    Далі в списку представлено грецький острів Корфу і місто Превеза. У Греції  кількість заражених людей у 50 разів менша, ніж у найбільш постраждалих європейських країнах.

    Сайт також пропонує відвідати Хорватію (Загреб, Рієка) й такі регіони у Португалії, як Мадейра, Азорські острови, Алентежу й Алгарве.

    Із повним списком найбезпечніших місць для туризму можна ознайомитися на сайті European Best Destination.

    Нагадаємо, напередодні міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

     

    Греція туризм Грузія Хорватія повітря мандрівка вірус коронавірус
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