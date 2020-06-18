Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування



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Туреччина з 15 червня почала приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття

Українські туристи зможуть потрапити до Туреччини з 1 липня з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками

Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

Про це заявили у Міністерстві інфраструктури України за підсумками зустрічі міністра Владислава Криклія з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Міністр повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.

Раніше повідомлялося, що Туреччина з 15 червня почала приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття.

У Туреччині поступово послаблюють обмежувальні заходи. Другі вихідні поспіль не вводили комендантську годину в тих провінціях, де це робили раніше. Дітям і людям віком за 65 років дозволили виходити з дому.

Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

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