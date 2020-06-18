  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування

    • Розсилка
    Туреччина з 15 червня почала приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття - Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування
    Туреччина з 15 червня почала приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття

    Українські туристи зможуть потрапити до Туреччини з 1 липня з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками

    Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

    Про це заявили у Міністерстві інфраструктури України за підсумками зустрічі міністра Владислава Криклія з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

    Міністр повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина з 15 червня почала приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття.

    У Туреччині поступово послаблюють обмежувальні заходи. Другі вихідні поспіль не вводили комендантську годину в тих провінціях, де це робили раніше. Дітям і людям віком за 65 років дозволили виходити з дому.

    Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

    Нагадаємо також, що у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.

     Читайте також: 

    Туреччина вихідні міністр туризм українці Україна SkyUp коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ