Відповідальність за побиття журналістів і рейдерство на Харківщині несе влада області, - Фельдман



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Фото: hk.npu.gov.ua

За даними народного депутата, останнім часом у Харківську область повернулися такі негативні явища, як залякування опонентів, рейдерство, зведення рахунків за допомогою адмінресурсів

Через неефективне управління, небажання вирішувати гарячі проблеми з боку влади в Харківській області з'являються такі проблеми, як напади на журналістів, рейдерство, обвали мостів, незаконна вирубка лісів тощо, вважає народний депутат України Олександр Фельдман. Про це він повідомив, коментуючи напад на журналістів 112 каналу в Харківській області.

«У Харківській області немає ефективної дієздатної влади, на жаль, тому окремі одіозні особистості втратили почуття страху, меж уседозволеності. Безумовно, нападники на журналістів 112 каналу мають бути встановлені та покарані. Але на жаль, ситуація в області набагато гірша, ніж цей напад», - заявив Фельдман.

За даними народного депутата, останнім часом у Харківську область повернулися такі негативні явища, як залякування опонентів, рейдерство, зведення рахунків за допомогою адмінресурсів.

«Результати парламентських виборів стали оцінкою виборців влади Харкова, люди хочуть змін, тому що втомилися від того болота, яке влаштовує можновладців, але не влаштовує харків'ян. На жаль, минуло більше 100 днів, все на своїх місцях, ліси далі вирубуються, журналістів б'ють, рейдерство, як це відбувається на найбільшому ринку ТЦ «Барабашово», продовжується, напади радикалів при прикритті силовиків стали, на жаль, нормою», - зазначив Фельдман.

При цьому, нардеп упевнений, що владі не вдасться замовчати всі подані факти, а винні в незаконних діях будуть покарані.

Раніше телеканал «112 Україна» повідомив, що 28 серпня в селищі Золочів Харківської області невідомі напали на його групу, яка знімала сюжет про розкрадання лісу: машину групи заблокували і пробили колеса, журналіста Олега Решетняка побили, йому викликали «швидку допомогу».

Крім того, 7 червня в Харкові на території торговельного центру «Барабашово» під час силового конфлікту довкола магазину, який орендує підприємець – ветеран АТО, між ветеранськими організаціями і бійцями Національного корпусу, стався напад на журналіста. Активісти Національного корпусу стріляли у бік журналіста Вадима Макарюка, а потім наздогнали і побили його. Всього тоді постраждало дев'ятеро людей.