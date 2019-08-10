Прикордонники зі стріляниною зупинили контрабандистів у Харківській області



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Фото: Держприкордонслужба / Зловмисники переправляли в РФ велику партію товарів

Зловмисники тікали і намагалися наїхати на прикордонний наряд

У Харківській області прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через кордон з РФ великої партії товарів.

Як повідомляє Держприкордонслужба, інформацію про контрабанду співробітники оперативних підрозділів отримали заздалегідь, тому в місцях можливого незаконного переміщення товарів були виставлені прикордонні наряди.

На світанку в районі населеного пункту Гур’єв Козачок прикордонний наряд помітив групу невідомих, які переміщали тюки з товаром з Росії в Україну. У той же час, до місця накопичення товару з боку України під’їхали дві вантажівки Mercedes і Ford, з яких почали вивантажувати товар з для переправки в РФ.

Побачивши прикордонників, зловмисники почали тікати, активно маневруючи, а також намагаючись наїхати на прикордонний наряд. Після цього прикордонники застосували зброю.

На місці події виявлено понад 70 тюків з друкованою продукцією, автозапчастинами, поштовими відправленнями і взуттям.

Нагадаємо: Прикордонники затримали двох курдів, які намагалися перебігти з України до Польщі.