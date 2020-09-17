  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відрахованим білоруським студентам обіцяють допомогти зі вступом до українських ВНЗ

    • Розсилка
    <span>Протести і масові затримання тривають в Білорусі вже понад місяця</span> - Відрахованим білоруським студентам обіцяють допомогти зі вступом до українських ВНЗ
    Протести і масові затримання тривають в Білорусі вже понад місяця

    Благодійний фонд Білорусь майбутнього звернувся до білоруських студентів, яких незаконно відрахували з ВНЗ

    Білоруським студентам, яких відрахували з ВНЗ на батьківщині за участь у масових протестах, допоможуть зі вступом до вищих навчальних закладів України. Про це повідомив опозиційний білоруський політик і незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало в своєму Telegram-каналі в четвер, 17 вересня.

    «Благодійний фонд Білорусь майбутнього звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських ВНЗ, наш фонд надає допомогу на території України навколо вступу в українські університети», – йдеться в повідомленні.

    При цьому Цепкало не уточнив механізм, завдяки якому буде здійснюватися така допомога.

    Нагадаємо, що у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

    До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

    Нагадаємо, 31 серпня  Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка. 

    30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

    На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

    30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.


    Білорусь ВНЗ студенти кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies