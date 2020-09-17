Відрахованим білоруським студентам обіцяють допомогти зі вступом до українських ВНЗ



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Протести і масові затримання тривають в Білорусі вже понад місяця

Благодійний фонд Білорусь майбутнього звернувся до білоруських студентів, яких незаконно відрахували з ВНЗ

Білоруським студентам, яких відрахували з ВНЗ на батьківщині за участь у масових протестах, допоможуть зі вступом до вищих навчальних закладів України. Про це повідомив опозиційний білоруський політик і незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало в своєму Telegram-каналі в четвер, 17 вересня.

«Благодійний фонд Білорусь майбутнього звертається до студентів Республіки Білорусь. Ми інформуємо про те, що студентам, яких незаконним шляхом відрахували з білоруських ВНЗ, наш фонд надає допомогу на території України навколо вступу в українські університети», – йдеться в повідомленні.

При цьому Цепкало не уточнив механізм, завдяки якому буде здійснюватися така допомога.

Нагадаємо, що у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.



