Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система



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Попри те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте президент оберігає й охороняє суди, - Лукашенко

Президент Білорусі заявив, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні необхідно побудувати суспільно-політичну систему, що «не буде зав'язана на президентові». Про це він заявив на робочій зустрічі з головою Верховного суду Валентином Сукалом, цитує «БелТа».

Лукашенко заявив, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі, й попросив голову Верховного суду долучитися до цієї роботи.

«Попри те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте президент оберігає й охороняє суди. Але це особистісний момент, а треба зробити так, щоб працювала система, яка не зав'язана на особистості, в тому числі Лукашенкові», — заявив президент.

Як повідомлялося, Латвія «зняла з порядку денного» візит Лукашенка до Риги.

Нагадаємо, 30 серпня на протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.