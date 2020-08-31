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    У світі

    Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система

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    Попри те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте президент оберігає й охороняє суди, - Лукашенко - Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система
    Попри те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте президент оберігає й охороняє суди, - Лукашенко

    Президент Білорусі заявив, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні необхідно побудувати суспільно-політичну систему, що «не буде зав'язана на президентові». Про це він заявив на робочій зустрічі з головою Верховного суду Валентином Сукалом, цитує «БелТа».

    Лукашенко заявив, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі, й попросив голову Верховного суду долучитися до цієї роботи.

    «Попри те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте президент оберігає й охороняє суди. Але це особистісний момент, а треба зробити так, щоб працювала система, яка не зав'язана на особистості, в тому числі Лукашенкові», — заявив президент.

    Як повідомлялося, Латвія «зняла з порядку денного» візит Лукашенка до Риги.

    Нагадаємо, 30 серпня на протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб.

    На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

    30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

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