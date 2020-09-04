Тихановська просить ООН відправити в Білорусь моніторингову місію



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Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська

Опозиціонерка закликає ООН послати спеціальну місію до Білорусі, щоб проаналізувати ситуацію на місці

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася в ООН з проханням направити до Білорусі моніторингову місію.

Про це вона заявила під час відеозв'язку перед Радою Безпеки ООН.

Також вона закликала ООН засудити застосування сили силовими структурами проти протестувальників.

«Ми пропонуємо скликати спеціальну сесію Ради з прав людини ООН, щоб обговорити ситуацію в Білорусі. Ми закликаємо ООН послати спеціальну місію до Білорусі, щоб проаналізувати ситуацію на місці», – сказала Тихановська.

Вона також назвала режим Олександра Лукашенка «позбавленим моралі».

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.