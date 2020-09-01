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    У світі

    У Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста

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    Пізніше з'явилася інформація, що на вулиці Свердлова в Мінську знову почалися жорсткі затримання студентів - У Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста
    Пізніше з'явилася інформація, що на вулиці Свердлова в Мінську знову почалися жорсткі затримання студентів

    Студенти прорвали ланцюг силовиків і частина з них пішла до площі Незалежності

    У столиці Білорусі колона студентів, які вийшли сьогодні, 1 вересня, на акції протесту, прорвали кордон силовиків, які не пускали до площі Незалежності у центрі Мінська. Відео опубліковано в Telegram -каналами видання Tut.by.

    На відео потрапила колона студентів, шлях якої перегородили правоохоронці, проте молодь змогла продавити ланцюг силовиків, після чого студенти побігли далі тротуаром. 

    Міліція кинулася за ними навздогін.

    Раніше в мережі з'явилося відео розгону ОМОНом групи студентів з біло-червоно-білими прапорами біля будівлі Білоруського державного університету .

    TUT.BY повідомляє, що о 16:00 студентам вдалося вийти на проспект Незалежності: частина прорвала оточення, інші втекли дорогою.

    «Кілька разів перебігаючи проспект, молодь наблизилася до площі Незалежності, підхід до якої їм знову перекрили. Студенти, яких залишилося помітно менше, пішли в бік стадіону Динамо», - сказано в повідомленні.

    Пізніше з'явилася інформація, що на вулиці Свердлова в Мінську знову почалися жорсткі затримання студентів - за інформацією Белсат, їх «б'ють і пхають в машини».

    До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

    Нагадаємо, 31 серпня  Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка. 

    30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

    На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

    30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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