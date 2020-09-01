У Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста



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Пізніше з'явилася інформація, що на вулиці Свердлова в Мінську знову почалися жорсткі затримання студентів

Студенти прорвали ланцюг силовиків і частина з них пішла до площі Незалежності

У столиці Білорусі колона студентів, які вийшли сьогодні, 1 вересня, на акції протесту, прорвали кордон силовиків, які не пускали до площі Незалежності у центрі Мінська. Відео опубліковано в Telegram -каналами видання Tut.by.

На відео потрапила колона студентів, шлях якої перегородили правоохоронці, проте молодь змогла продавити ланцюг силовиків, після чого студенти побігли далі тротуаром.

Міліція кинулася за ними навздогін.

Раніше в мережі з'явилося відео розгону ОМОНом групи студентів з біло-червоно-білими прапорами біля будівлі Білоруського державного університету .

TUT.BY повідомляє, що о 16:00 студентам вдалося вийти на проспект Незалежності: частина прорвала оточення, інші втекли дорогою.

«Кілька разів перебігаючи проспект, молодь наблизилася до площі Незалежності, підхід до якої їм знову перекрили. Студенти, яких залишилося помітно менше, пішли в бік стадіону Динамо», - сказано в повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація, що на вулиці Свердлова в Мінську знову почалися жорсткі затримання студентів - за інформацією Белсат, їх «б'ють і пхають в машини».

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.



