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    Відразу два енергоблоки вийшли з ладу на Рівненській та Запорізькій АЕС

    Причини спрацьовування захисту з’ясовуються
    За останні два дні в Україні відключили відразу два енергоблоки: один – на Рівненській і один – на Запорізькій АЕС. «20 січня 2018 року в 00 годин 35 хвилин енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового середнього ремонту», – йдеться в прес-релізі НАЕК «Енергоатом».
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    <span>Енергоблок №6 ЗАЕС</span>
    Фото: npp.zp.ua
    Енергоблок №6 ЗАЕС

    Причини спрацьовування захисту з’ясовуються

    За останні два дні в Україні відключили відразу два енергоблоки: один – на Рівненській і один – на Запорізькій АЕС.

    «20 січня 2018 року в 00 годин 35 хвилин енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового середнього ремонту», – йдеться в прес-релізі НАЕК «Енергоатом».

    Підкреслюється, що в даний час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 5 000 МВт.

    Крім того, 19 січня блок №2 Рівненської АЕС також був відключений від енергосистеми країни дією автоматичного захисту.

    Як повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом», відключення відбулося в 11.20 ранку. Причини спрацьовування захисту з’ясовуються.

    Однак пізніше в компанії повідомили, що енергоблок на Рівненській АЕС підключили до енергомережі після усунення зауважень, що призвели до останову блоку.

    «Станом на 15 годину 20 січня в роботі перебувають два енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1200 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає»  – повідомили в «Енергоатомі». 

    АЕС Енергоатом
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