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    Думки вголос

    Вибухи в Чехії і вибухи в Балаклії спрямовані на одну мету – знищити українські запаси 152 мм снарядів

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Вибухи 16 жовтня 2014-го року на складі в Чехії, і вибухи на 65-му арсеналі в Балаклії 23 березня 2017 го року взаємопов'язані - Вибухи в Чехії і вибухи в Балаклії спрямовані на одну мету – знищити українські запаси 152 мм снарядів
    Вибухи 16 жовтня 2014-го року на складі в Чехії, і вибухи на 65-му арсеналі в Балаклії 23 березня 2017 го року взаємопов'язані

    Радянський калібр, який виробляють далеко не всі країни світу. У великих обсягах виробляє тільки наш ворог – Росія

    Согласно материалам расследования, взрыв в Чехии произошел сразу после поставки в Украину 5000 гаубичных дальнобойных снарядов калибра 152 мм. Гаубицы калибра 152 мм – это мощное средство огневого поражения сухопутных войск, и боеприпасы к этим орудиям – главный дефицит в вооружении ВСУ. Снаряды Украины была вынуждена начать закупать сразу после начала войны – контракт с болгарской фирмой Эмильяна Гебрева был первой такой поставкой в истории. Этих снарядов Украина не производит, хотя по открытым данным штату ВСУ более 30 дивизионов таких орудий находятся на вооружении, и активно применяются в ходе войны. Единственный источник пополнения запасов – импорт из-за рубежа.

    Так вот, важно отметить, что стало причиной гибели 65-го арсенала ВСУ в Балаклее.

    Согласно видео записи системы наблюдения арсенала ночью в 2.46 раздался взрыв на площадке № 67, которая находилась на самом краю арсенала. На этой площадке хранились штабели... гаубичных снарядов калибра 152 мм.

    На видеозаписи четко видно – никакого пожара не было. Раздался взрыв - и после этого начались взрывы на других площадках хранения.

    Снаряды хранились в закупоренных ящиках без взрывателей, и для их детонации был необходим очень мощный подрыв.

    В прошлом году Слуги народа на заседании комитета по обороне заявили, что якобы подорвали Балаклею военнослужащие ВСП ВСУ. Однако Генпрокуратура провела расследование повторно, на заседание были приглашены депутаты комитета, и после предъявления всех фактов никаких оснований для подозрений не обнаружили. Подозреваемых среди самих военнослужащих не установлено. На данный момент виновных в подрыве следствие не установило. Есть только версия о пролете российского беспилотника.

    Несомненно, характер взрыва арсенала в Балаклее показывает, что приоритетной целью были именно снаряды 152 мм. База в Балаклее была крупнейшим стратегическим хранилищем 152 мм снарядов, все они были уничтожены взрывами.

    Это советский калибр, который производят очень немногие страны мира. В больших объемах производит только наш враг – Россия, в малых объемах производит только одна страна НАТО – Болгария. Почти все другие страны мира, включая Китай, Индию, страны третьего мира, перешли на натовский калибр 155 мм. Таким образом, канал поставок для артиллерии ВСУ очень тонкий, который легко перерубить диверсиями.

    И нет сомнений, что в случае обострения обстановки Россия снова проведет диверсии либо обстрелы и постарается уничтожить оставшиеся запасы.

    К сожалению, эта проблема не устранена до сих пор. Украина не наладила производство своих снарядов, и не закупает артиллерию калибров 155 мм, что делает нас крайне зависимыми от одного-двух зарубежных поставщиков. Которые производят снаряды 152 мм калибра в небольших объемах, гораздо меньших, чем требуется в случае широкомасштабных боевых действий.

    Впрочем, Верховного главнокомандующего и министерство обороны Украины огромный дефицит 152 мм снарядов и наша зависимость по-прежнему не интересует, в отличие от ГРУ ВС РФ.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибух Росія НАТО ГРУ Міноборони Китай
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