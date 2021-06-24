Відсторонені працівники Галицької митниці знову повернулися на посади

Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили

Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені від роботи на початку квітня цього року за рішенням Ради національної безпеки та оборони через можливу причетність до корупції та контрабанди, повернулися до виконання своїх обов’язків. Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили. Про це повідомляє zaxid.net.

«На цей час дисциплінарні провадження стосовно 127 посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв’язку з невстановленням в їх діях дисциплінарного проступку та підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності», – йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

Водночас, у Держмитслужбі зазначили, що відносно 22 посадовців територіальних органів Держмитслужби дисциплінарні провадження продовжені.

Нагадаємо, на початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста «Яворів» – 30 осіб, МП «Мостиська» – 14 та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська».

Тим часом, в суботу, 5 червня, працівниками Галицької митниці було затримано громадянина, що намагався перемістити через пункт пропуску «Рава-Руська» 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн.