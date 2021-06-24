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    Зеленський ввів у дію санкції проти російських банків

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    Зеленський ввів у дію санкції проти російських банків
    Фото: Офіс президента

    Санкції було запроваджено терміном на 3 роки

    Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, Сбербанк та ВТБ. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

    Під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

    За рішенням РНБО, щодо цих банківських установ було застосовано наступні обмеження:

    • блокування активів;
    • заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів.

    Санкції було запроваджено терміном на 3 роки.

    Тим часом, Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський
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    Зеленський ввів у дію санкції проти російських банків