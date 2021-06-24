Україна запровадила санкції проти ЗМІ, підприємств і бойових підрозділів «ЛНР/ДНР»

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року Про введення санкцій. У списку опинилися представники ЗМІ і підприємств так званих ДНР і ЛНР, а також їх бойові підрозділи. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, під українськими санкціями опинилися керівник і головний редактор інформагентства «Луганськ» Максим Чаленко, власник сайту «Луг24» Микита Мотунов, глава онлайн-ресурсу «Дике поле» Олександр Патаман та інші.

Разом з тим санкції наклали на десятки підприємств і бойові підрозділи «ЛНР/ ДНР». Серед них батальйон «Зоря»(Луганськ), артилерійська бригада «Кальмус», «Козача Національна гвардія», громадський рух «Новоросія», бригада «Призрак», батальйони «Сомалі» і «Спарта».

Під обмеження потрапили фонди бойовиків. Зокрема Фонд допомоги біженцям, співвітчизникам і російськомовному населенню «Своїх не кидаємо».

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Обмеження були введені на три роки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків. До санкційного списку потрапили десятки банківських установ, зокрема, Сбербанк та ВТБ.

Також, Україна запровадила санкції проти чиновників та олігархів, близьких до російського президента Володимира Путіна.