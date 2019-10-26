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    Викинули водія і поїхали: на Прикарпатті зухвало викрали «Тойоту Ленд Крузер»

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    Викинули водія і поїхали: на Прикарпатті зухвало викрали «Тойоту Ленд Крузер»

    На розшук автомобіля введено план «Перехват»

    В Івано-Франківській області невідомі зухвало викрали автомобіль «Тойота Ленд Крузер».

    Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківщини.

    «До поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від місцевого мешканця, 53-річного чоловіка, який повідомив, що по вул. Дністровська невідомі особи з автомобіля «Тойота Ленд Крузер» витягнули водія та заволоділи транспортним засобом», - йдеться у повідомленні.

    Викрадено чорну «Тойоту Ленд Крузер», державний номерний знак – АТ 1468 ВМ.

    За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

    На розшук автомобіля введено план «Перехват», орієнтовано всі групи реагування патрульної поліції області та наряди УПП.

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