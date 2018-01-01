  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Виклики та пріоритети в діяльності Офісу Омбудсмана, 2018-2020 (прес-конференція)

    Представлення оновленого стратегічного плану діяльності Офісу Омбудсмана
    5 лютого, понеділок, о 14:00 в ІА «Главком» почалася прес-конференція на тему: «Виклики та пріоритети в діяльності Офісу Омбудсмана, 2018-2020».  Запрошені гості: Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Людмила Янкіна, керівник проектів Центру інформації про права людини;
    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка

    Представлення оновленого стратегічного плану діяльності Офісу Омбудсмана

    5 лютого, понеділок, о 14:00 в ІА «Главком» почалася прес-конференція на тему: «Виклики та пріоритети в діяльності Офісу Омбудсмана, 2018-2020». 

    Запрошені гості:

    Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

    Людмила Янкіна, керівник проектів Центру інформації про права людини;

    Олександра Романцова, координатор проектів Центру Громадянських Свобод.

    Учасники прес-конференції представлять ключові положення оновленого стратегічного плану діяльності Офісу Омбудсмана, розроблені за сприяння Програми розвитку ООН в Україні, презентують результати другої хвилі загальнонаціонального соціологічного дослідження «Права людини в Україні», а також розкажуть про загрози та виклики, які постають на даному етапі перед національною інституцією у сфері захисту прав людини.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    ООН Валерія Лутковська права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ