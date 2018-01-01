Виклики та пріоритети в діяльності Офісу Омбудсмана, 2018-2020 (прес-конференція)
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Представлення оновленого стратегічного плану діяльності Офісу Омбудсмана
5 лютого, понеділок, о 14:00 в ІА «Главком» почалася прес-конференція на тему: «Виклики та пріоритети в діяльності Офісу Омбудсмана, 2018-2020».
Запрошені гості:
Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Людмила Янкіна, керівник проектів Центру інформації про права людини;
Олександра Романцова, координатор проектів Центру Громадянських Свобод.
Учасники прес-конференції представлять ключові положення оновленого стратегічного плану діяльності Офісу Омбудсмана, розроблені за сприяння Програми розвитку ООН в Україні, презентують результати другої хвилі загальнонаціонального соціологічного дослідження «Права людини в Україні», а також розкажуть про загрози та виклики, які постають на даному етапі перед національною інституцією у сфері захисту прав людини.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: