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    Викрита мільярдна корупційна схема в агросекторі

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    <span>Знищення корупційних схем, пов'язаних з держпідприємствами, які займаються сільським господарством, допоможе істотно зменшити дефіцит державного бюджету</span> - Викрита мільярдна корупційна схема в агросекторі
    Знищення корупційних схем, пов'язаних з держпідприємствами, які займаються сільським господарством, допоможе істотно зменшити дефіцит державного бюджету

    У результаті лише однієї корупційної схеми на держпідприємстві державі було завдано збитків в 50 млн грн

    Керівники приватної компанії в Чернігівській області організували незаконну схему закупівель сільськогосподарської продукції у державного підприємства за заниженими цінами, продаючи йому ж свої послуги за завищеною вартістю.

    Про це під час пресконференції розповіли народний депутат від «Слуги народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Павло Халімон і нещодавно призначений директор ДП «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського інституту пшениці Академії аграрних наук України Олег Піщенко.

    За словами Халімона, на початку літа до нього звернулися працівники підприємства «Івківці», що знаходиться в Прилуцькому районі Чернігівської області.

    «Інформація, яку я від них отримав, говорила про ознаки доведення підприємства до банкрутства і завдання збитків державі», – зазначив нардеп.

    За результатами перевірки правоохоронними органами, були встановлені факти зловживання службовими особами підприємства. Подібні факти були встановлені й комісією Академії аграрних наук.

    Як випливає із заяв нардепа, корупційна схема полягала в наступному: приватне підприємство, а саме СТОВ «Батьківщина», скуповувало у держпідприємства «Івківці» урожай під виглядом незавершеного сільгоспвиробництва за собівартістю посівного зерна. При цьому ДП ще й платило приватній фірмі за послуги з посіву, внесення добрив та інші за завищеними в кілька разів цінами.

    Зловживання на підприємстві Івківці реклама

    «В результаті такої «господарської діяльності» державі було завдано збитків у розмірі понад 50 млн грн. Після виявлення цих фактів, у нас не залишилося іншого виходу, ніж звернутися до Прилуцького міськрайонного суду, щоб забезпечити позовні вимоги і накласти арешт на весь урожай озимих культур. Слідчий суддя відреагував вчасно і виніс відповідне рішення», – зазначив Халімон.

    Він додав, що за 4 роки держава недоотримала близько мільярда гривень.

    За його словами, схема була організована колишнім нардепом, реальним власником СТОВ «Батьківщина» Олегом Дмитренко.

    «Щоб, так би мовити, відкупиться, він запропонував мені хабар в 40 млн грн, щоб продовжити незаконну діяльність», – заявив Халімон.

    Відразу після отримання пропозиції про хабар він звернувся до поліції. Спочатку заяву було додано до матеріалів у кримінальному провадженні щодо ДП «Івківці». Однак пізніше заяву була окремо внесено в ЄРДР.

    Учасники пресконференції додали, що на сьогодні незаконні схеми вдалося перекрити, що дозволить зберегти десятки мільйонів державних грошей.

    Нагадаємо, що в Україні виробництво агропродукції цьогоріч впало майже на 10%.

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