Політолог назвав попереднього українського президента, на якого найбільше схожий Зеленський



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Віктор Ющенко і Володимир Зеленський

Чинного президента та Ющенка об’єднує ненависть до політики

На думку політолога Віктора Небоженка, президент України Володимир Зеленський нагадує Віктора Ющенка. Про це експерт заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Він не знає, за що хапатися (Зеленський, - ред.). Він вибрав шлях спочатку до миру, а потім уже до реформ. Точно так само поводився і Ющенко. Він майже ненавидів політику. Я говорив із його радниками в 2004 році, які свідчили: він не хоче виходити на Майдан. Його, грубо кажучи, змусили стати президентом. Це справа не його була, не його місія. Тому він і вибрав формулу «Голодомор понад усе!». Зеленський зараз вчиться, але повторює найгірше, оскільки не знає, за що хапатися. За реформи, за боротьбу з корупцією чи за битву за мир... Його переконали, що якщо він досягне миру в країні, то все інше йому пробачать», - вважає експерт.

На думку Небоженка, Зеленський виявився непідготовленим до великої кількості проблем в Україні.

«З одного боку, закиди опонентів чітко артикульовані: якщо ви йдете на найвищу посаду, повинні мати хоча б примітивний план перебудови країни. Нечіткість і невиразність політичного курсу команди Зеленського є дуже істотним недоліком. Зовсім не молодість і не оточення», - резюмував експерт.

Нагадаємо, 20 травня відбулася пресконференція Володимира Зеленського, яка тривала понад три години. На ній президент відповів на питання про можливу зустріч із Володимиром Путіним, війну на Донбасі та окупацію Криму.

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