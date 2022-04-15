Рашисти обстріляли Дніпропетровщину із систем залпового вогню

Росіяни завдали удару по околиці Криворізького району

Російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину. Ворог відкрив вогонь по околицях Криворізького району. Гатили із систем залпового вогню. Таку інформацію ввечері 15 квітня озвучив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Сьогодні були обстріли з боку Херсонської області, зокрема, по околицях Криворізького району. Ворог бив системами залпового вогню. Слава Богу, жертв немає», – повідомив Вілкул.

Обстановка у Кривому Розі та Криворізькому регіоні, як і раніше, стабільна і перебуває під контролем ЗСУ. Ворога на території Дніпропетровської області немає. Лінія зіткнення з окупантами проходить у периметрі Херсонської області.

Триває й розмінування територій. Тільки за сьогодні знешкоджено ще 182 такі боєприпаси. З початку розмінування вже більше ніж 700.

Нагадаємо, 3 квітня окупанти завдали удару забороненими касетними зарядами по Кривому Розі.

Також вчора окупанти завдали авіаудару по Дніпропетровщині.

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