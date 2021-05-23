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    «Вимагаємо негайного звільнення Олега Протасевича» – речник МЗС

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    Колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич був затриманий сьогодні у Мінську - «Вимагаємо негайного звільнення Олега Протасевича» – речник МЗС
    Колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич був затриманий сьогодні у Мінську
    Фото: bobr.by

    Зовнішньополітичне відомство України відреагувало на затримання літака з білоруським опозиціонером

    Інцидент із примусовою посадкою в Білорусії літака, на якому знаходився опозиційний журналіст Роман Протасевич, викликає занепокоєння в МЗС України. Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

    «Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади», – зокрема написав офіційний презставник МЗС.

    За словами Олега Ніколенка, Україна вимагатиме негайного звільнення арештованого.

    «На час утримання під вартою права затриманого Романа Протасевича мають бути безумовно ґарантовані», – написав Олег Ніколенко.

    Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

    Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

    Теги: МЗС Білорусь депутат Олександр Лукашенко літак партії Україна смертна кара Ryanair журналіст повітря звільнення Світлана Тихановська
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    «Вимагаємо негайного звільнення Олега Протасевича» – речник МЗС