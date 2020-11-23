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    Відомий білоруський музикант виїхав в Україну через переслідування влади

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    Дмитро Сосновський: У Мінську мене розшукували невідомі - Відомий білоруський музикант виїхав в Україну через переслідування влади
    Дмитро Сосновський: У Мінську мене розшукували невідомі
    Фото: Игорь Степанцов/Зміцер Сасноўскі/Facebook

    Лідер білоруської групи «Стары Ольса» Дмитро Сосновський виїхав до України через політичні переслідування у Білорусі

    У Facebook Сосновський подякував друзям за допомогу та зазначив, що в Україні почуває себе в безпеці. 

    «У Києві, у друзів, в безпеці... Жыве вечна! Мы пераможам!», – написав Сосновський. 

    13 листопада 2020 року Сосновського затримали в Клецьку, де він стояв у ланцюзі пам'яті вбитого активіста Романа Бондаренка. Музиканта відпустили але наклали штраф.

    18 листопада музикант повернувся до Мінська, але дізнався, що його шукають: невідомі ходять по під'їзду з його фотографією, збираються ламати двері квартири.

    У коментарі виданню TUT.BY Сосновський підтвердив, що його від'їзд пов'язаний саме з цими обставинами.

    «Стары Ольса» – відомий білоруський гурт, який виконує середньовічну білоруську музику.

    Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року.  Згідно з їх результатами, Олександр Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. 

    Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.


    Теги: Білорусь Україна
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