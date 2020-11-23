Відомий білоруський музикант виїхав в Україну через переслідування влади

Дмитро Сосновський: У Мінську мене розшукували невідомі

Лідер білоруської групи «Стары Ольса» Дмитро Сосновський виїхав до України через політичні переслідування у Білорусі

У Facebook Сосновський подякував друзям за допомогу та зазначив, що в Україні почуває себе в безпеці.

«У Києві, у друзів, в безпеці... Жыве вечна! Мы пераможам!», – написав Сосновський.

13 листопада 2020 року Сосновського затримали в Клецьку, де він стояв у ланцюзі пам'яті вбитого активіста Романа Бондаренка. Музиканта відпустили але наклали штраф.

18 листопада музикант повернувся до Мінська, але дізнався, що його шукають: невідомі ходять по під'їзду з його фотографією, збираються ламати двері квартири.

У коментарі виданню TUT.BY Сосновський підтвердив, що його від'їзд пов'язаний саме з цими обставинами.

«Стары Ольса» – відомий білоруський гурт, який виконує середньовічну білоруську музику.

Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року. Згідно з їх результатами, Олександр Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.



