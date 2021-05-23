Аби схопити свого опонента Лукашенко задіяв винищувачі

Підставою для затримання літака став пошук вибухівки

Літак Ryanair до мінського аеропорту супроводжував Міг-29

Для того, щоб примусово посадити у Мінську літак, на якому з Афін до Вільнюса прямував колишній редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, білоруська влада задіяла бойову авіацію. Про це повідомляє Белсат.

Як йдеться у повідомленні, літак розвернувся в районі Ліди неподалік від литовського кордону і вирушив до національного аеропорту «Мінськ», де здійснив посадку.

Пілоти над територією Білорусі подали сигнал SOS, на карті flightradar24.com рейс був позначений червоним.

У Telegram-каналі «Пул Первого», який контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито після повідомлення про замінування звернулися з проханням до Мінська про екстрену посадку.

«Хоча борт був майже над кордоном, звернулися до Мінська, щоб прийняти літак. Про ситуацію одразу доповіли президенту. Лукашенко дав чітку команду – розвертати і приймати літак», – пишуть у ньому.

Також повідомляється, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.

«Зараз Міг-29 очікує, доки завершаться необхідні перевірочні заходи, щоб супроводити літак до кордону з Литвою», – говориться у повідомленні.

Після посадки Романа Протасевича затримали. Цю інформацію підтвердили у телеграм-каналі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.

Роман Протасевич був головним редактором Telegram-каналу Nexta, останнім часом – Telegram-каналу «Беларусь головного мозга». У Білорусі його звинувачують у тероризмі. У звʼязку з цим лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила побоювання, що Протасевичу на батьківщині може загрожувати смертна кара.