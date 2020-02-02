Путін платить високу ціну за свою агресію, – Порошенко



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В Україні взагалі не було армії. Сьогодні ми маємо одну з найефективніших та одну з найдосвідченіших армій Європи - Порошенко

За п’ять років ми створили одну з найефективніших армій Європи

Збройні сили України, які були створені практично «з нуля», змусили країну-агресора платити високу ціну за розв’язану війну на Донбасі.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» заявив в інтерв’ю головному редактору видання Euractiv Георгію Готєву.

«Коли я був обраний президентом, то в Україні взагалі не було армії. Сьогодні ми маємо одну з найефективніших та одну з найдосвідченіших армій Європи, і ми витрачаємо більше 6% нашого ВВП на розвиток сектору. І результати цього Путін чітко розуміє, але безумовно нам дуже важко боротися проти найбільшої військової машини Європи», – зауважив Петро Порошенко.

П’ятий Президент зауважив, зараз ми демонструємо, що Путін платить набагато вищу ціну за прийняття рішення продовжити наступальну операцію на Донбасі.

«Зараз надзвичайно важливо, що увесь світ розуміє, що це є російська агресія проти суверенної та незалежної держави. Росія також втрачає тисячі своїх солдатів на українському полі бою, і до цієї ситуації, безумовно, Путін не готовий, оскільки це небезпечно для стабільності всередині РФ», – переконаний п’ятий Президент України.

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