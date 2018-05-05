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    «Він нам не цар»: у Саратові поліцейські затримали маленького хлопчика

    В ході затримання дитина кричала поліцейським: «Ганьба!»
    Сьогодні в Саратові після завершення акції «Він нам не цар» прихильників опозиційного політика Олексія Навального на Набережній Космонавтів співробітники поліції затримали хлопчика. Як повідомляє фотокореспондент «Газети тижні в Саратові», дитина ходила сьогодні з демонстрантами. Після того, як основна частина учасників
    • Сьогодні, 16:53
    • Розсилка

    В ході затримання дитина кричала поліцейським: «Ганьба!»

    Сьогодні в Саратові після завершення акції «Він нам не цар» прихильників опозиційного політика Олексія Навального на Набережній Космонавтів співробітники поліції затримали хлопчика.

    Як повідомляє фотокореспондент «Газети тижні в Саратові», дитина ходила сьогодні з демонстрантами. Після того, як основна частина учасників акції мирно розійшлася, кілька поліцейських підійшли до хлопчика і затримали його, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

    Як зазначає видання, в ході затримання дитина кричала поліцейським: «Ганьба!»

    У прес-службі ГУ МВС по Саратовській області не стали коментувати ситуацію.

    Нагадаємо, сьогодні в російських містах почалися протестні акції «Він нам не цар», організовані прихильниками російського опозиційного політика Олексія Навального. Самого Навального теж затримали.

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