Вінник розповів про скандальну оборудку, в якій фігурує компанія чоловіка Тимошенко



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ТСК запросила відповідні документи стосовно діяльності офшорної компанії, яку контролює чоловік Юлії Тимошенко, повідомив Вінник Фото: solydarnist.org

Мова йде про оборудку з приводу реалізації на зовнішні ринки продукції військового призначення

З державної компанії «Укрінмаш» були переведені 2 млн дол. на офшорну компанію, яку контролює чоловік Юлії Тимошенко.

Про це під час чергового засідання ТСК Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у ЗСУ та обороноздатності держави в період з 2004 до 2017 роках заявив голова ТСК, народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник.

Як повідомляє прес-служба політсили, Вінник зазначив, що мова йде про переведення коштів у розмірі 2 млн дол. з державної фірми «Укрінмаш» на офшорну кампанію «Fuerteventura Inter LP», до якої має відношення чоловік Тимошенко – Олександр Тимошенко.

«Вчора вийшло журналістське розслідування на одному з загальнодержавних телеканалів, де знову фігурує концерн «Укроборонпром» і безпосередньо ДК «Укрінмаш». А саме мова йде про оборудку з приводу реалізації на зовнішні ринки продукції військового призначення. І предмет розслідування – офшорна компанія «Fuerteventura Inter LTD», яка отримала 2 млн дол. агентських від цієї оборудки»,- заявив голова ТСК.

Вінник наголосив, що у зазначеному журналістському розслідуванні мова йде про значно більші збитки нанесені державі Україна, аніж ті, про які йдеться у журналістському розслідуванні «Бігус інфо».

«Чому це ситуація резонансна? Тому що, на відміну від розслідувань «Бігуса», збитки в даному випадку не 22 млн грн., а 2 млн дол. А ще ці оборудки відбувалися в 2015 році під час агресивної війни РФ проти України. Особлива делікатність в тому, що компанія «Fuerteventura Inter LP» безпосередньо пов’язана з кандидатом в президенти Юлією Тимошенко», – сказав голова ТСК.

Він, зокрема, повідомив, що чоловік Тимошенко контролює і отримує прибутки з компанії «Toulouse Net LP», засновниками якої є ті ж самі особи, що й у компанії «Fuerteventura Inter LP», на рахунки якої були виведені 2 мільйони доларів з державної компанії «Укрінмаш».

«У декларації кандидата у президенти Юлії Тимошенко, в частині, що описує доходи її чоловіка Олександра Тимошенка, вказано, що він є власником офшорної компанії «Toulouse Net LP», яка є безпосередньо пов’язаною компанією з іншою офшорною компанією («Fuerteventura Inter LP»), яка фігурує в розслідуванні НАБУ по фабулі провадження про виведення двох мільйонів доларів з балансу «Укрінмаш» на цю офшорну компанію», – повідомив Вінник.

Він зазначив, що ТСК запросила відповідні документи з приводу цієї оборудки та діяльності офшорної компанії.

«Ми також б хотіли звернутися до Тимошенко: перед тим, як кричати про мародерство, варто подивитися на свою декларацію і хоча б проінформувати, що її чоловік, принаймні компанія, якою він володіє, – вже є фігурантом розслідування Національного Антикорупційного бюро зі збитками вдвічі більшими, ніж у справі з так званими «мажорами» компанії «Оптимумспецдеталь», – заявив голова ТСК.