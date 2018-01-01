Винороби просять президента утворити для них свято

День виноградаря і винороба пропонується відзначати щороку, кожної другої неділі листопада

Торгово-промислова палата України та корпорація з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» звернулася до президента України з проханням започаткувати День виноградаря і винороба. Про це повідомляє прес-служба ТПП. День виноградаря і винороба пропонується відзначати щороку, кожної другої неділі листопада.



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Фото: mukachevo.net Винороб Юрій Параска із Закарпаття

День виноградаря і винороба пропонується відзначати щороку, кожної другої неділі листопада

Торгово-промислова палата України та корпорація з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» звернулася до президента України з проханням започаткувати День виноградаря і винороба. Про це повідомляє прес-служба ТПП.

День виноградаря і винороба пропонується відзначати щороку, кожної другої неділі листопада.

«На звернення ТПП України та «Укрвинпрому» 25 січня 2018 року Кабінет міністрів України вже ухвалив проект рішення про створення професійного свята садівників, виноградарів та виноробів. Тепер слово за президентом України», — йдеться у повідомленні.

Започаткування свята сприятиме затвердженню іміджу України як виноробної країни на європейському та світовому рівнях та означатиме підтримку і бажання консолідувати галузь на державному рівні, переконані винороби.

Нагадаємо, за підсумками минулого року, Німеччина стала лідером з імпорту українського вина.

Загалом же, за оцінками експертів, вітчизняне виноробство має гарні шанси виходу на міжнародну арену.